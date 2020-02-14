Хочете, щоб діти були щасливими, будьте щасливими – дітям можна дати тільки те, що шукаєте самі.

Найкраще виховання – виховання своїм прикладом. Тому, шановні батьки, давайте займемося самовихованням, тоді і діти поруч з нами будуть вихованими.

Особливо негативно позначається на вихованні дитини образи, роздратування, гнів на адресу батька дитини. Ці низькі енергії глибоко впливають на дитячу психіку і закладають важкі програми.

Негативний вплив йде і тоді, коли дитина не чує цих слів. Вона звикає до низьких енергій, стає дратівливою, нервовою, вередливою. Починає вампіризувати і далі йде по життю споживачем. Діти нам даються для того, щоб з їх допомогою ми стали мудрішими і вирішили свої завдання на Землі.

“Материнське серце в дітках, а дитяче – в камені”.

Материнство – це велике мистецтво, і йому необхідно вчитися. Починай осягати мистецтво бути матір'ю. Ось кілька корисних порад.

По-перше, ніколи не ставтеся до дитини, як до предмета своєї власності, дитиною не можна володіти. Він входить у світ завдяки тобі, але не належить тобі. Господь використав тебе, як інструмент, як засіб, але дитина – не твоя власність. Люби його, але ніколи не володій ним.

Якщо мати почне володіти дитиною, її життя стане нещасним. Ти руйнуєш її особистість, ти перетворюєш її просто на річ. Володіти можна тільки річчю: можна володіти будинком, машиною, але ніколи не можна володіти людиною.

По-друге, стався до дитини так, як ти ставишся до дорослого. Ніколи не стався до нього, як до нетями. Виявляй до дитини глибоку повагу. Дуже непросто поважати дитину. Дуже легко принизити її. Принижувати дитину легко, бо вона безпорадна. До дитини треба ставитися з великою повагою, як до дорослого. Якщо ти поважаєш дитину, ти не будеш намагатися нав'язати їй свої погляди. Нічого не намагайся нав'язати їй.

Просто дай волю, свободу пізнавати світ. Допомагай їй стати впевненіше в цьому пізнанні, але ніколи не підказуй йому напрямок руху. Дай енергію, забезпеч захист і безпеку: це все, що їй потрібно. Нехай дитина пізнає світ сама, подалі від тебе.

Дитина повинна мати право робити щось погане, неправильне. Допоможи дитині стати усвідомлюючою, розумною, але не командуй нею, ці накази все одно ніхто не виконує. Діти просто виростають лицемірами.

Олександр Павлович Погиба