Курс валют в Україні 19 грудня не буде змінювати традиції, оскільки гривня продовжить потихеньку "з'їдати" конкурентів

Як повідомляє Politeka, про це свідчать дані Національного банку України.

Зокрема, курс долара США по відношенню до гривні обвалиться відразу на 5 копійок. Торгуватися він буде в обмінниках за 23,41 за банкноту. Уточнимо, що рекорд 2016-го все ще не побив (23,26 за банкноту), але гривня твердо має намір це зробити.

Ситуація з курсом євро буде виглядати ще крутіше. Гривня зуміє відвоювати у цьому напрямку немислимі 17 копійок і обвалить конкурента до показника 26,02 за купюру.

Як повідомлялося раніше, курс долара в 2020 році може зіткнутися з цілим рядом проблем. Як стверджують аналітики, курс долара по відношенню до гривні буде зміцнюватися в наступному році завдяки трудовим мігрантам та інвесторам, які продовжують скуповувати облігації.

Але є і такі прогнози, згідно з якими долар підніметься до позначки в 50 гривень. Як розповідає експерт Олександр Хмелевський, на курс може вплинути дефіцит торгового балансу, розмір якого становить майже 11 млрд доларів.

За словами аналітика, на тлі дефіциту з України почнуть іти закордонні інвестори, з-за чого гривня злетить вгору.

"Є велика ймовірність, що курс на кінець 2020 року буде понад 30 гривень за долар. А при негативному сценарії більш 50 гривень за долар", заявив економіст.

На курс долара, на думку фахівця Тараса Козака, може вплинути той факт, що РФ відмовиться продовжувати договір на транзит газу через Україну.

У цьому випадку бюджет України не отримає близько $2,5 млрд, що істотно позначиться на національній валюті.

Нагадаємо, долар стрімко мчить вниз, розкрито причини.

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