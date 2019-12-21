Приватбанк звинуватили в масових махінаціях зі страховками

Про це йдеться на порталі «Мінфін».

Жінка розповіла, що її брат, який оформив страховку в Приватбанку і стабільно платив внески, загинув, отримавши 80% опіків на виробництві. Але у виплаті страховки його сім'ї відмовили.

«…спочатку кажуть треба всього 2 довідки, коли приносимо, виявляється ще 5 довідок, потім ще і ще… і так тривало 2 місяці… морочили голову крутили-вертіли, а в підсумку: хлопцеві 30 років на робочому місці в робочий час сталася пожежа він трагічно загинув, і дружині з 2 маленькими дітками відмовлено тому що не була дотримана техніка безпеки!"!!! ви серйозно??? що то в договорі я такого пункту відмови не бачила! просто лохотрон!!!», - обурюється жінка.

При цьому представник банку заявили, що вони тут нічого зробити не можуть.

«Дозвольте звернути Вашу увагу, що "ПриватБанк" не є страховим агентом. З боку банку надається тільки сервіс, за допомогою якого можна укласти договір і зручно проводити оплату на страховку. У свою чергу, рішення про виплату компенсації приймає саме страхова компанія», - відповіли в Приватбанку.

Відзначимо, в коментарях зазначається, що це не поодинокий випадок. Також багатьох обурило, що Приватбанк співпрацює з такими компаніями.

«Ось це *** так ***. Приват ось чесно. Щоб вам і вашим так званим партнерам по злодійству ці гроші у пащі застрягли. Автору А яка страхова компанія. Хочу знати. Худобу потрібно знати в обличчя», «Тоді може для того, щоб Ваш сервіс не кульгав і не було 1000 кинутих людей з Вашою допомогою , не варто співпрацювати з такими сумнівними компаніями, а якщо вже взялися то і Ви несіть відповідальність за своє «впаривалку» роботу як посередник, не за спасибі Ви ж це робите!!!», - пишуть в коментарях.

При цьому жінка, яка розповіла про свою трагічну ситуацію зазначила, що проблема в обмові, який надав Приватбанк.

Нагадаємо, ПриватБанк оскандалився масової блокуванням рахунків, українці в подиві.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк масово арештовує рахунку українців.

Також Politeka писала, що ПриватБанк масово закриває відділення: екстрене звернення перед Новим роком.