Максим Єфімов та Едуард Мкртчан - бізнес-партнери, успішні підприємці. Можливо секрет успіху в тому, що Єфімов - депутат Верховної Ради України 8 і 9 скликань. Обирався від мажоритарного округу в Краматорську. До цього за 15 років пройшов шлях від заступника директора з комерційних питань до генерального директора в ПАТ «Енергомашспецсталь», найбільшого в Україні підприємства. Має потужну виробничу базу. Постачає продукцію в десятки країн. Кращий друг, партнер в бізнесі Едуард Мкртчан з 26.04.2018 увійшов до складу Наглядової Ради, як представник кіпрської компанії EMSS Holdings Limited, яка є акціонером.

Про це пише Replyua.net.

Директор з економіки ТОВ «Керамет», що спеціалізується на зборі, заготівлі та переробці брухту чорних металів. Частка Мкртчана у виробництві вітрогенераторів складає 75%.

Єфімов запропонував на законодавчому рівні підтримати бізнес з виробництва деталей для вітрових електростанцій. Законопроекти 8449 та 8449-1, внесені ним, піднімають до 5-30% від вартості закупівлі надбавки при покупці комплектуючих для будівництва вітроелектростанцій. Зараз надбавки складають 5-10%. Оскільки компанія «Фурлендер Віндтехнолоджі» (створена в 2010 році), в якій Едуард Мкртчан є головним партнером (75% статутного фонду) - єдиний український виробник вітряних установок для генерації електрики і комплектуючих до них, фактично монополіст, зрозуміло, чий прибуток збільшить законодавча ініціатива.

Бізнесменами заснована Керуюча Компанія «Вітряні парки України», вертикально-інтегрована група підприємств, в якій працюють близько 500 чоловік. Вона проектує, виготовляє, монтує вітрогенератори і здійснює їх сервісний супровід, генерує і постачає електроенергію. Із 7 запущених вітряних парків на території Миколаївської, Луганської, Донецької областей та Криму 4 виявилися в окупованій зоні, електрику в Україну не постачають. На реалізацію електроенергії установками на підконтрольній Україні території поширюється дія «зелених тарифів», тобто електроенергія викуповується за спеціальною вищою ціною. Така схема стимулювання виробництва електроенергії з поновлюваних джерел буде діяти до 2030 року.

Едуард Мкртчан, основний засновник КК «Вітряні парки України», доводиться сином Олегу Артушевичу Мкртчану, українському мільярдерові, якого в Москві засудили на 9 років перебування в колонії загального режиму за сфабрикованим звинуваченням у шахрайстві. Бізнесмен свою провину не визнав. Кредитні кошти були отримані від Зовнішекономбанку, використані для розвитку корпорації ІСД, одним із засновників якої він є. Зараз контрольним пакетом акцій ІСД володіють російські інвестори. Навколо Мкртчана були спекуляції з приводу громадянства. 11.10.2019 року був направлений адвокатський запит в органи Державної міграційної служби. Дана відповідь зняла всі питання з приводу наявності громадянства України Мкртчана. Так кому вигідно стверджувати, що він не є громадянином України?