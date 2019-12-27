ПриватБанк продовжує з надуманих причин забирати у клієнтів гроші

Про новий випадку на тематичному порталі Мінфін розповіла клієнтка.

За її словами, їй відправили гроші з соціальної служби на універсальну карту, то кошти не дійшли до адресата.

ПриватБанк зажадав, щоб клієнтка оформила собі окрему карту для виплат, куди нібито будуть перераховані кошти. Але після оформлення банк так і не повернув їй гроші.

"Як виявилося, потрібно оформити «карту для виплат». Оформила. Але гроші мені Приват не може перерахувати, т. к.«вони їх не знайдуть»! В соцзахисті дізналася номер відомості і даиу, коли були відправлені гроші, кажу оператору, але вона навіть і слухати не захотіла, сказала їм потрібен скрін платіжного доручення. Я їй обумовлюється, що немає платіжного доручення особисто на мене, є загальна відомість на відправку соцвиплат на рахунок в Приваті, з якого ці гроші вони розподіляють за рахунками! Але ніякої реакції. В чаті взагалі марно спілкування, там толком і не читають, що ти питаєш. Підсумок - мої 2000грн ПриватБанк собі забрав, прикидаючись дурнями менеджери не стали шукати де зависли гроші", - обурюється клієнтка.

Вона також порекомендувала іншим українцям обходити стороною ПриватБанк, який, за її словами, краде гроші у клієнтів.

"При наявності карти голд, за яку знімають комісію, мій «особистий менеджер» мене перемкнула на колцентр, теж толку з цієї карти? Тому люди обходьте стороною цей банк. Матусі, які збираються оформити до і післяпологові, вибирайте інший банк, щоб не шукати потім гроші(", - резюмувала незадоволена клієнтка.

"Хочемо звернути Вашу увагу, що картка Універсальна не призначена для одержання на неї цільових зарахувань. Тому для отримання соціальної допомоги необхідно оформити Картку для виплат, що можна зробити в будь-якому зручному відділенні. Ця процедура займає близько 10-ти хвилин. Нами були проаналізовані Ваше звернення на підтримку і вжиті заходи для поліпшення якості обслуговування і уникнення подібної ситуації в майбутньому. Ми звернулися до Вас в особистому повідомленні і надали додаткову інформацію стосовно зарахування коштів на карту", - відповів на скаргу співробітник Приватбанку.

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