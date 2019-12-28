Курс долара в суботу на 12.50 виявився на рівні 24,46-24,84 гривні за одиницю

Котирування долара зупинилися на показнику 24,46-24,84. А от євро виявився на рівні 26,9-27,75 за одиницю. Ці дані призводить Фінанс.юа по чорному ринку.

На готівковому ринку долар має наступний показник: 23,75-24,62. Євро виріс до рівня 26,31-27,36.

Раніше ми повідомляли, що в НБУ нарешті проговорилися, яким буде курс в січні.

Про це пише телеграм-канал «Легітимний» з посиланням на джерело в НБУ

Наголошується, що в січні курс хочуть закріпити в діапазоні 24.5 гривень, який влаштовує всіх гравців.

Останні тижні курс спеціально занижували, всі експерти в один голос сурмили, що зараз нічого не загрожує курсом гривні, максимум вона буде торгуватися в діапазоні 23.4-23.5 до кінця року, але щось пішло не так і курс гривні за два дня просів на 0.55 гривні. Такий різкий обвал після стабільного зміцнення, спровокував паніку серед валютників. Сьогодні вдень продаж готівкового долара в обмінниках була обмежена або завищена і стартувала від 24 гривень за 1 долар, подекуди доходила до 24.5.

Повідомлялося, що долар рекордно впав, але ціни в магазинах продовжують кусатися.

Курс гривні продовжує зміцнюватися, проте ціни в українських магазинах не падають. Це пов'язано з важливим фактором, який стримує зниження вартості товарів і послуг.

За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, цим фактором є вартість енергоносіїв. Експерт підкреслив, що сьогоднішня ситуація з цінами в Україні цілком закономірна.

«Головним чинником підвищення собівартості товарів і послуг в Україні є велике підвищення цін на енергоносії. Зросли в ціні енергоносії, відповідно, зросла собівартість виробництва товарів і надання послуг», - заявив економіст.

Нагадаємо, курс валют після Нового року різко зміниться

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