Курс долара може знову почати падати після новорічних свят

Про це пише Інтерфакс-Україна.

За словами фінансиста Олега Курінного, гривня може і далі зміцнюватися за умови, якщо попит на облігації збережеться.

"Гривня йде на новорічні фінансові канікули на позначці 23,69 грн/$, що відповідає номінальній ревальвації за підсумками року на 14,5%. При збереженні попиту на ОВДП з боку нерезидентів курс може не тільки стабілізуватися, але і почати зміцнюватися", – підкреслив експерт.

Він стверджує, що зміна тренда зміцнення гривні на її стрімке ослаблення трапилася через учасників ринку у зв'язку з нестандартним робочим тижнем, завершенням фінансового року, а також зі стартом різдвяних канікул в країнах цивілізованого Заходу.

"Рекордний денний викуп валюти регулятором в обсязі $700 млн у четвер і послідував за ним курсової розворот були сприйняті ринком як сигнал до нагнітання ажіотажу: готівковий ринок різко підвищив котирування долара і збільшив спред, що в поєднанні з періодом відшкодувань ПДВ та фіналізацією учасниками ринку річних фінансових розрахунків мало ефект разжавшейся пружини. В результаті котирування долара пішли в зростання, які підігріваються спекулятивної активністю", – пояснив Курінний свій прогноз по курсу долара в Україні.

Інший експерт Михайло Ребрик погодився зі своїм колегою і заявив, що падіння гривні на фінансовому ринку - тимчасове явище.

"Девальвація проходить на "тонкому" ринку, тобто на малих обсягах, що певною мірою говорить про нестійкому, а іноді про спекулятивний характер такого руху. Виходячи з характеру руху, характеру угод на міжбанку, якими забезпечено зростання, і того факту, що котирування на готівковому ринку випереджають міжбанк, я схильний вважати, що поточне ослаблення гривні ситуативним", – підкреслив аналітик у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми також розповідали про те, що курс долара проб'є нове дно після Нового року. Відразу кілька експертів впевнені, що гривня продовжить зміцнюватися в 2020 році і курс долара зможе побити новий рекорд

За словами аналітика Максима Пархоменка, національна валюта буде і далі зміцнюватися по відношенню до долара і опуститися до позначки в 22 грн/$.

Але з ними не згоден Мінфін, який більш стриманий у прогнозах.

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