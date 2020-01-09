У цьому році українців чекають чергові зміни, що стосуються пенсій і пенсійного віку

Так, люди отримають пенсії згідно вимогам двох реформ. Також відбудуться зміни вимог страхового стажу та підвищиться пенсійний вік, пише znaj.ua.

Щоб отримувати пенсії, людям яким виповнюється 60 років потрібно мати стаж 27 років. Дана вимога до 2028 році складе 35 років.

З березня 2020 року із заробітків українців будуть відраховувати “другу пенсію”, щоб перейти на накопичувальну систему.

Таким чином, кожен робітник повинен поповнювати особовий рахунок, а роботодавець на цей же рахунок буде перераховувати суму, більшу на один відсоток від зарплати робітника.

Крім того, у березні пенсії індексують за формулою “50% від інфляції + 50% від зміни середньої зарплати за минулий рік” - таким чином пенсії можуть збільшитися ще на 12 відсотків.

Також, підвищаться пенсії для пенсіонерів, у яких є не менше 30 років страхового стажу для жінок і 35 — для чоловіків. Планується, що вони складуть 4723 гривні.

Нагадаємо, 2020 рік стане останнім роком "пільгового періоду" для жінок. Які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року ще зможуть вийти на пенсію в 59,5 років. А ті, хто народився після 1 квітня 1961 року, зможуть оформити пенсію за віком тільки, коли їм виповниться 60 років, тобто в 2021 році.

Також гряде нове підвищення пенсійного віку. Його планують зробити дуже плавним через рік підвищувати вік виходу на пенсію на один місяць. Реформа може стартувати в 2023 або 2025 році.

Раніше ми писали, що через зміни розміру мінімальної зарплати з 1 січня з 4173 до 4723 грн будуть перераховані і держвиплати для непрацюючих пенсіонерів.

Таке підвищення передбачено для категорії пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів з великим стажем роботи буде становити не менше 40% від зарплати.

Раніше повідомлялося, що якщо Рада затвердить запуск нового рівня системи, то накопичувальні пенсійні внески стануть обов'язковими для всіх категорій українців.

У законопроекті № 2683 «Про загальнообов'язкове накопичувальному пенсійному забезпеченні», який був перед Новим роком зареєстрований в Парламенті, сказано, що буде встановлено обов'язкову участь в системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працюючих українців.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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