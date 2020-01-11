Державний ПриватБанк відмовляється повертати клієнтам гроші за оплачені послуги, які не були надані

Відповідний негативний відгук на порталі Мінфін опублікувала незадоволена клієнтка.

За її словами, вона була задоволена Приватбанку до останнього інциденту.

Вона придбала через інтернет квитки на авіарейс, але через місяць авіакомпанія скасувала його. Клієнтка звернулася до Приватбанку з проханням повернути кошти і отримала відмову.

"Сказали, що нічим допомогти не можуть, звертайтеся в поліцію. Знову подзвонила, вже прямо зажадала процедуру Chargeback як держатель картки MasterCard. Заявку прийняли, навіть гроші відразу повернули, на моє питання про надання доказів відповіли, що не потрібно, якщо що, то напишуть на пошту. Ось я і чекала листа, перевіряла ящик щодня, нічого не прийшло. Вчора ж гроші знову списалися, відмова в задоволенні моєї просьби, аргументовано тим, що рейс не скасовано", - озвучила вона нюанси скандалу.

За словами клієнтки, вона звернулася на гарячу лінію, але співробітники Приватбанку сказали, що можуть повторно ініціювати перевірку за $500 або через поліцію.

"Подала скаргу безпосередньо в MasterCard вже на Приватбанк, що порушена сама процедура, відразу вислала всі скріни і відповідь банку, доповнила підтвердженням від українського представництва авіакомпанії, що рейс відмінено, нехай розбираються з таким недбалим ставленням. Я чесно кажучи взагалі не розумію як міг банк схвалити заяву про те, що мій рейс продовжує свою роботу, елементарно можна забити номер рейсу в Гуглі і побачити, що останній виліт був 10 листопада або через будь-який пошуковик просканувати на будь-які дати маршрут і побачити, що дана авіакомпанія взагалі більше не літає по даному маршруту", - резюмувала незадоволена клієнтка.

"З боку банку ми зробили запит на оскарження операції. Нам дуже шкода, але за заявкою отримано відмову. Ми готові надати Вам всі документи, щоб Ви змогли особисто ознайомитися з інформацією", - йдеться у відповіді представника банку на негативний відгук.

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