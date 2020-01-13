Курс валют в Україні 13 січня залишиться без змін

Національний банк України встановив офіційний курс долара і євро на понеділок, 13 січня, залишивши цифри за попередній банківський день без змін. Так, курси обох валют залишаться тими ж, що і 11 січня.

Так, долар дорівнюватиме 23,9677 гривням, як і в суботу.

У свою чергу, курс євро складе 26,5874 гривень, також залишившись незмінним.

Примітно, що до цього курс долара після тривалого падіння трохи виріс на міжбанківському ринку, проте знизився на 9 копійок в обмінниках.

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Найближчим часом долар почне активно відвойовувати свої позиції на валютному ринку. Про це розповів економічний експерт Борис Кушнірук.

Він зазначив, що в останні роки в Україні склалася така ситуація, коли кредитувалися тільки споживчі й торгові кредити.

«Гроші в економіку, у підприємства не надходять. Тому люди почали шукати, куди б ще можна вкласти свої гроші. Через високі процентні ставки стало вигідно інвестувати в облігації державної позики», - розповів експерт.

На тлі таких умов іноземці за останній рік вклали в облігації близько 100 мільярдів гривень, завдяки чому внутрішній ринок отримав додатковий приплив валюти. Це допомогло гривні зміцнитися по відношенню до долара, однак Кушнірук підкреслює, що економіка країни від такого зміцнення не виграла. Це пояснюється падінням виручки за експорт у національній валюті, а відповідно і падінням доходів у бюджет. Крім того, зменшилися податкові надходження від імпорту.

На думку експерта, до літа ситуація з курсом долара буде відносно стабільною, однак потім американську валюту чекає різке зростання. Кушнірук зазначив, що Нацбанку бажано пом'якшити монетарну політику до цього моменту.

«У Мінфіну є своя задача. Вона полягає в тому, щоб зменшити прибутковість по ОВДП нижче 10 відсотків. Також треба збільшувати термін обігу державних облігацій – від 5 і більше років», - підсумував експерт.

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