Українським водіям влада підготувала неприємний новорічний “сюрприз”, різко підвищивши податок на деякі автомобілі, повідомляє Знай

2020 рік для низки українських водіїв розпочався з неприємних новин. У податкове законодавство внесено зміни. Деякі категорії автовласників змушені будуть сплатити податок до 25 тис. грн.

Цей податок торкнеться не всіх автовласників, а тільки тих, чиї авто молодші п'яти років і за станом на 1 січня їх ринковою є вартість має становити понад 1,7 млн грн.

Методика оцінки ринкової вартості розроблена Міністерством економічного розвитку. Серед критеріїв, які впливають на оцінку, враховуються об'єм двигуна, вид палива, модель, рік випуску і марка авто.

На сплату податку автовласникам дається до 60 днів. У разі несплати на цю суму нараховуватиметься пеня, а потім авто може бути навіть конфісковано.

Як раніше писала Politeka, c киян почали збирати більше податків. Так, загальна сума зібраних податків подскачила на 30% або 3.3 млрд грн. Більше третини всіх зборів довелося на податок на додану вартість - 6.8 млрд грн., тоді як податок з фізичних осіб склав 3.2 млрд грн. Податок на прибуток підприємства приніс у скарбницю 3.1 млрд грн.

Також существетвенная сума (921 млн грн) була зібрана на фінансування армії у вигляді військового збору.

Також важливо знати, що в партії "Слуга народу" виступають за об'єднання податку на доходи фізичних осіб, єдиного соцвнеску (ЄСВ) і військового збору. Мінімальна ставка нового податку, за інформацією голови комітету Ради за питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, може скласти 15%.

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