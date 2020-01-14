У результаті багато хто отримує великий "мінус" на картках

У клієнтів Приватбанка зникають великі суми грошей через дивні дії фінустанови

Про це потерпілі пишуть на порталі «Мінфін».

Так один з клієнтів розповів, що вже давно користується послугами Приватбанку і може похвалитися ідеальною кредитною історією і хорошою заробітною платою, тобто звинуватити його в неплатоспособности причин немає.

«І тут приходить подарунок від Приват з Новим Роком та Різдвом Христовим: всі мої кошти з картки універсальної зникли, а сама карта пішла в мінус 15 000 грн. Виявилося, мені зменшили кредитний ліміт до «0». Навіщо його тоді було давати, підвищувати, щоб потім безпідставно, підступно забрати, та ще перед святами. Якось це не по-людськи», - пише клієнт Приватбанку.

При цьому в службі підтримки йому заявили, що банк має право так чинити.

Клієнт розповів, що подібне відбувалося і з його знайомими, з-за чого вони не витримали, і перейшли в інші банки.

нагадаємо, незабаром на порталі з'явився ще один схожий відгук про Приватбанку, його автор розповів, що також постраждав в подібній ситуації.

Чоловік зазначив, що жодного разу не перевищував пільговий період, завжди закидав гроші поверх потрібної суми, і в один день побачив, що пропали гроші з картки.

«Після перегляду виписки виявилося, що вони просто вирішили самостійно вночі! зменшити ліміт, навіть не попереджаючи мене (смс прийшла лише ч-з день після дзвінка на гарячу лінію)», - зазначив він.

З'ясувалося, що причина також у кредитному ліміті.

«Таким чином, за один місяць ПриватБанк «кинув» мене на 7000 грн. не заплановано витрат! Вся ця ситуація говорить тільки про те, що в Приватбанку однозначно є проблеми і таким чином вони вирішили «підлатати» певні показники в кінці року або щось типу цього нехтуючи тим самим клієнтами, адже враховуючи кількість тих же клієнтів і забрати у кожного 5 - 10 тис. грн. менш ніж за один місяць виходить дуже солідна сума. І проблема не в тому для чого вони так роблять, а як!? Попереджайте людей!!!» - справедливо обурюється клієнт «Приватбанку».

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