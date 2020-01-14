У клієнтів Приватбанка зникають великі суми грошей через дивні дії фінустанови
Про це потерпілі пишуть на порталі «Мінфін».
Так один з клієнтів розповів, що вже давно користується послугами Приватбанку і може похвалитися ідеальною кредитною історією і хорошою заробітною платою, тобто звинуватити його в неплатоспособности причин немає.
«І тут приходить подарунок від Приват з Новим Роком та Різдвом Христовим: всі мої кошти з картки універсальної зникли, а сама карта пішла в мінус 15 000 грн. Виявилося, мені зменшили кредитний ліміт до «0». Навіщо його тоді було давати, підвищувати, щоб потім безпідставно, підступно забрати, та ще перед святами. Якось це не по-людськи», - пише клієнт Приватбанку.
При цьому в службі підтримки йому заявили, що банк має право так чинити.
Фаворитка Ями застигла на дивані з розсунутими ногами: "Натура рептилій..."
Погана погода доб'є українців, зима готує новий сюрприз: невтішний прогноз
Нікітюк "позбулася" від довгого волосся, вразивши новим іміджем: "Яка блондиночка!"
Дружина Кошового з Кварталу 95 роздяглася і показала, чим підкорила зіркового чоловіка: особисті кадри
Клієнт розповів, що подібне відбувалося і з його знайомими, з-за чого вони не витримали, і перейшли в інші банки.
нагадаємо, незабаром на порталі з'явився ще один схожий відгук про Приватбанку, його автор розповів, що також постраждав в подібній ситуації.
Чоловік зазначив, що жодного разу не перевищував пільговий період, завжди закидав гроші поверх потрібної суми, і в один день побачив, що пропали гроші з картки.
«Після перегляду виписки виявилося, що вони просто вирішили самостійно вночі! зменшити ліміт, навіть не попереджаючи мене (смс прийшла лише ч-з день після дзвінка на гарячу лінію)», - зазначив він.
З'ясувалося, що причина також у кредитному ліміті.
«Таким чином, за один місяць ПриватБанк «кинув» мене на 7000 грн. не заплановано витрат! Вся ця ситуація говорить тільки про те, що в Приватбанку однозначно є проблеми і таким чином вони вирішили «підлатати» певні показники в кінці року або щось типу цього нехтуючи тим самим клієнтами, адже враховуючи кількість тих же клієнтів і забрати у кожного 5 - 10 тис. грн. менш ніж за один місяць виходить дуже солідна сума. І проблема не в тому для чого вони так роблять, а як!? Попереджайте людей!!!» - справедливо обурюється клієнт «Приватбанку».
Нагадаємо, ПриватБанк підловили на обмані клієнтів, гримить скандал.
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".
Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.