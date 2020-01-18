Курс валют на 18 січня здивує українців помітним зростанням

Національний банк України представив офіційний курс валют на суботу, 18 січня. Нові цифри наочно демонструють, що тривале зміцнення гривні позаду.

Так, опубліковані регулятором цифри встановили курс на такому рівні:

100 доларів США – 24,2527 гривні;

100 євро – 26,9363 гривень.

У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара виріс на 16 копійок. У свою чергу, євро виріс на три копійки.

Зазначимо, що експерти все частіше прогнозують наближення обвалу гривні. Причому про це говорять вже не тільки економісти. Так, раніше ми писали про прогноз для національної валюти від астролога Влада Росса.

Він упевнений, в першому півріччі гривня продовжить тенденцію, що склалася в кінці 2019 року і буде зміцнюватися.

"Наша національна валюта може зміцнитися до 19 гривень за долар, але з більшою ймовірністю курс буде на рівні 20-22 гривні за долар. Ревальвації гривні сприятиме і новий транш від МВФ (Україна його неодмінно отримає), і запуск ринку землі (швидше за все, це станеться до осені), і ряд інших чинників", – каже Влад Росс.

При цьому він додав, що великий ризик падіння гривні з'явиться, коли вибухне світова фінансова криза, тобто починаючи з жовтня.

"Після з'єднання Сатурна і Плутона у вересні 2020 року, в жовтні, може вибухнути світова фінансова криза: Сатурн вказує на стагнацію і жорсткі структури, а Плутон – на світові фінанси. Плюс Меркурій буде ретроградним з 14 жовтня по 3 листопада, що також "піділлє масла у вогонь". У результаті саме в цей момент настане світова криза. А через нього в Україні також розпочнуться різноманітні труднощі та проблеми в економіці", – розповів Росс.

За його словами, гривня обвалиться в два рази.

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