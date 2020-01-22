Стало відомо, як після новорічних свят побутові споживачі будуть платити за газ

Про це йдеться в матеріалі порталу 24.

Як відомо, у січні українці отримали відразу дві квитанції за газ, оскільки побутовим споживачам тепер доведеться окремо платити за транспортування палива.

Раніше споживачам приходила одна платіжка, а кінцева сума включала в себе усі послуги.

Для формування ціни за транспортування за газ взяли обсяг використаного палива за період з 1 жовтня 2018 року по 31 серпня 2019 року для кожного споживача окремо.

Цю цифру поділили на 12 і помножили на місцевий тариф. Тобто, з 1 січня до 1 липня ціна за розподіл газу буде однаковою щомісяця.

Але українців вже попередили, що чим менше населений пункт, тим більше їм доведеться платити по другій квитанції.

Платіжку вирішили розділити на дві, оскільки це є вимогою ЄС у рамках Третього енергетичного пакета. Теоретично, нововведення має запустити ринок газу в Україні, щоб українці самі вибирали собі постачальників палива.

"Не факт, що з січня 2020 року приватні постачальники газу зайдуть на ринок. Потрібно час, щоб закачати газ, зрозуміти систему споживання, тарифів, попит тощо. Їх цікавлять великі обсяги і такі ж доходи. Споживач повинен зрозуміти, на що він переходить: гнучка система знижок, умови обслуговування. Тобто вивчити ринок", - попереджає аналітик Андрій Вигиринский.

За новою системою дві платіжки повинні були отримати вже всі українці. Але це тільки початок діяти і в газорозподільних компаніях говорили, що не знають чи зможуть організувати роботу так швидко. Якщо платіжка не прийшла в січні, то вона прийде разом з лютневої.

Платити за транспортування палива до будинку треба щомісяця. Але можна заплатити наперед: за цілий квартал, півроку чи навіть цілий рік. В середньому українська сім'я по новому тарифу буде платити в районі 16 гривень.

Раніше ми повідомляли про те, що українці по-новому платитимуть за комуналку. Про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення. Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.

Як відомо, зараз тариф на газ , який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.

У профільному міністерстві також заявили, що перший перерахунок буде проведений у січні 2020 року. Сума, яку перерахують, зарахують в якості оплати майбутніх платежів.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

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