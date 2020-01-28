Всього за рік загальна сума різко зросла

Держборг України всього за один рік збільшився на шість мільярдів доларів

Як повідомляє Politeka, невтішна статистика з'явилася на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Згідно з представленими цифрам, в останній місяць 2019 держборг України в доларовому еквіваленті збільшився на 1,54 млрд доларів порівняно з листопадом. При цьому всього за рік сума боргу зросла на 6,05 млрд доларів.

У свою чергу, в гривневому еквіваленті держборг України за грудень збільшився на 7,46 млрд грн.

Однак, не варто забувати і про різке зростання гривні по відношенню до долара, яке також вплинуло на обсяг держборгу нашої країни в гривневому еквіваленті. Так, за 2019 рік сума держборгу в цілому скоротилася з 2,168 млрд грн до 1,998 трлн грн (на 170,17 млрд грн).

Велику частку цих грошей становлять зовнішні запозичення. Їх загальна сума досягла 39,34 млрд доларів. У свою чергу, сума внутрішніх запозичень склала 35,02 млрд доларів.

Ще 10 млрд доларів Україна гарантувала за запозиченнями інших позичальників.

Зазначимо, що до цього Мінфін повідомляв про різке збільшення обсягу державного боргу України за листопад 2019 року.

«За місяць сума державного боргу і гарантованого державою боргу в еквіваленті у національній валюті зменшилася на 2,67% (у порівнянні з жовтнем) і досягла найнижчого за останні два роки рівня в 1 990 млрд грн. У той же час, еквівалент у доларах США виріс на 1,2%, до 82,83 млрд дол», - йдеться в документі.

Всього, стверджують чиновники, спочатку року розмір державного боргу в національній валюті зменшився на 8,19%. При цьому в іноземній валюті різко виріс – на 5,75%.

Уточнимо, що збільшення цифр на собі відчують всі українці, оскільки виплатою державного боргу, в основному, займаються прості платники податків.

Нагадаємо, держборг України різко зріс всього за місяць, долар вирішив відігратися.

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