Стало відомо, що буде з зарплатами за умови, якщо Рада затвердить новий принцип формування тарифних ставок
Про це пише профільне видання Курс.
Як відомо, до Парламенту було внесено два законопроекти, подані Кабміном, які передбачають зміну принципів формування тарифних ставок, посадових окладів і, в кінцевому рахунку, розміри зарплат для бюджетників.
Крім того, як випливає з назв, ці документи №2720 та №2721 повинні створити передумови для підвищення прожиткового мінімуму в Україні.
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Згідно з держбюджетом, мінімальний оклад в 2020 році становить 2102 грн, а "мінімалка" - 4723 гривень. По новому законопроекту, мінімальний оклад повинен буде складати не менше 50% мінімальної зарплати. Тобто, у разі затвердження законопроектів мінімальний оклад в 2020 році автоматично збільшився би майже на 260 грн – з 2102 грн до 2361,5 грн. А це означає, що зарплати, які розраховуються за Єдиною тарифною сіткою, теж зросли б.
Що стосується зарплат бюджетників, то після прийняття цих документів їх зростання сповільнилося б. Згідно із законодавством, оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії повинен становити три мінімальні зарплати. Якби цей закон виконувався, то сьогодні зарплати вихователів і вчителів стартували б від 14 169 грн. Але в законі обумовлено, що до такого рівня уряд зобов'язаний довести зарплати педагогів поетапно до 2023 року.
Новим законопроектом №2720 пропонують встановити посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікації на рівні чотирьох мінімальних окладів. Оскільки, мінімальний оклад повинен становити 50% від "мінімалки", то це означає, що до 2023 року дохід педпрацівника потрібно буде довести не до трьох мінімальних зарплат, а до двох. Тобто, замість 14 169 грн – до 9446 гривень.
Другий законопроект №2721, внесений Кабміном, пропонує закріпити в Бюджетному кодексі положення про те, що мінімальний розмір окладу для окремих бюджетників, для працівників держорганів, прокуратури і судів, а також для військовослужбовців буде затверджуватися в законі про держбюджет, "виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів".
Раніше ми повідомляли про те, що українцям уріжуть зарплати і надбавки. Відомо, що у ВРУ було внесено скандальні законопроекти від уряду, які можуть боляче вдарити по гаманцях українців.
Документами пропонується відв'язати зарплати працівників бюджетної сфери від прожиткового мінімуму і платити їм "згідно з фінансових можливостей державного та місцевих бюджетів".
Швидше за все, підвищення офіційного прожиткового мінімуму – питання часу, оскільки він давно не відповідає економічним реаліям. Але чиновники повинні розуміти, що як тільки його піднімуть, відразу ж в автоматичному режимі повинні підвищити та інші соцвиплати, які до нього прив'язані. Однак, такого додаткового навантаження на державний бюджет просто не потягне.
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