Стало відомо, що буде з зарплатами за умови, якщо Рада затвердить новий принцип формування тарифних ставок

Про це пише профільне видання Курс.

Як відомо, до Парламенту було внесено два законопроекти, подані Кабміном, які передбачають зміну принципів формування тарифних ставок, посадових окладів і, в кінцевому рахунку, розміри зарплат для бюджетників.

Крім того, як випливає з назв, ці документи №2720 та №2721 повинні створити передумови для підвищення прожиткового мінімуму в Україні.

Згідно з держбюджетом, мінімальний оклад в 2020 році становить 2102 грн, а "мінімалка" - 4723 гривень. По новому законопроекту, мінімальний оклад повинен буде складати не менше 50% мінімальної зарплати. Тобто, у разі затвердження законопроектів мінімальний оклад в 2020 році автоматично збільшився би майже на 260 грн – з 2102 грн до 2361,5 грн. А це означає, що зарплати, які розраховуються за Єдиною тарифною сіткою, теж зросли б.

Що стосується зарплат бюджетників, то після прийняття цих документів їх зростання сповільнилося б. Згідно із законодавством, оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії повинен становити три мінімальні зарплати. Якби цей закон виконувався, то сьогодні зарплати вихователів і вчителів стартували б від 14 169 грн. Але в законі обумовлено, що до такого рівня уряд зобов'язаний довести зарплати педагогів поетапно до 2023 року.

Новим законопроектом №2720 пропонують встановити посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікації на рівні чотирьох мінімальних окладів. Оскільки, мінімальний оклад повинен становити 50% від "мінімалки", то це означає, що до 2023 року дохід педпрацівника потрібно буде довести не до трьох мінімальних зарплат, а до двох. Тобто, замість 14 169 грн – до 9446 гривень.