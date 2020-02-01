У Приватбанку зробили заяву щодо списання грошей з карт

Так, клієнтка Приватбанку поскаржилася, що су неї зникли всі гроші, більше того, карту загнали в мінус. Такий відгук вона залишила на порталі «Мінфін».

«Моєму обуренню немає меж, 01 жовтня 2019 з моєї дебетної соціальної картки зняли гроші і загнали карту в мінус, на гарячій лінії Приватбанку сказали, що це збій або помилка і дебетну картку в мінус загнати не можна. Обіцяли розібратися і повернути кошти на картку, потім надіслали листа що ще 135 днів потрібно для вирішення питання», - написала вона, і зажадала пояснити, що відбувається.

В Приватбанку прокоментували ситуацію, і розповіли, що можна зробити.

Відзначається, що банк, згідно з правилами міжнародних платіжних систем сформував запит на опротестування операції по карті. Однак оскаржити даний платіж не вдалося, оскільки був укладений договір між клієнткою финчреждения і сайтом.

«Відповідно, цей сайт дав Вам певну послугу чи товар, за що і була проведена оплата з карти. За Вашим зверненням на пошту [email protected] ми можемо надати документи щодо оскарження даного списання. Якщо Ви стверджуєте, що не укладали цей договір і не отримували послугу, то рекомендуємо звернутися в правоохоронні органи», - заявили в Приватбанку.

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