Курс долара по відношенню до гривні закріпиться в діапазоні 24,3 – 24,85 грн/$

Такий прогноз дали аналітики на наступний тиждень, передає Обозреватель.



Як стверджують експерти, припущення про падіння гривні не виправдалися.

"По-перше, на ринку було багато гривні після найбільшого в цьому році погашення облігацій держпозики (17 млрд) і нетипово великих відшкодувань ПДВ (17,7 млрд, частина – борги з 2019 року, що виникли із-за проблем з бюджетом). Це дозволяло експортерам продавати менше валютної виручки для фінансування витрат у гривні, а нерезидентам – не заводити в Україну валюту під покупку нових ОВДП.", - йдеться в матеріалі.

Другою причиною падіння долара експерти називають катастрофу літака МАУ в Ірані та коронавірус в Китаї.

Фінансисти припускають, що через побоювання клієнтів банків нового витка ревальвації, курс може втриматися на рівні 25 гривень за долар.

"З іншого боку, міжбанк не готовий обробляти великі обсяги валюти без істотних курсових коливань (НАКу це невигідно). Це означає, що, ймовірно, основні продажі "Нафтогаз" проведе поза ринку, тобто безпосередньо з Нацбанком. В такому випадку, на курс вони не вплинуть, фінансисти допускають", – йдеться у матеріалі.

Попри впевнене зростання гривні, багато експертів вважають, що українська валюта незабаром впаде. Однією з самих незвичайних причин обвалу гривні може стати коронавірус.

Так, раніше повідомлялося, що з-за епідемії коронавіруса, яка погубила вже понад 300 чоловік, може початися нова світова криза.

Як стверджують експерти, через кризу з ринку почнуть іти багато інвесторів, що спровокує зупинку міжнародних інвестиційних проектів.

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