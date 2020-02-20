Курс валют в Україні 20 лютого неприємно здивує всіх, гривня відносно долара і євро втратить відразу кілька позицій

Про це повідомляє Politeka з посиланням Національного банку України.

Так, за 100 американських вічнозелених потрібно буде викласти 2452,31 гривню (+8,00). А ось за сто євро доведеться віддати ще більше – 2648,62 гривні (+5,71).

Крім того, в Національному банку України уточнили, що до середини 19 лютого 100 доларів торгувалися за таким курсом: 2452,37 гривень.

Як повідомлялося раніше, курс долара в сьогоднішніх реаліях неможливо зафіксувати на одному рівні. Про це глава Мінекономіки Тимофій Милованов.

зокрема, міністр нагадав, що якщо в Україні курс долара падає на дно, то від цього програють бізнес і держбюджет, які несуть великі втрати.

А якщо національна валюта падає, то в мінусі виявляються звичайні споживачі.

"Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо. Україна намагалася тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад, в 1998, 2008 або 2014 роках", – підкреслив Милованов.

Він також додав, що НБУ може згладити коливання на валютному ринку, але вручну стримувати курс долара ніхто не має наміру.

Нагадаємо, долар вона зметнеться вгору вже на цьому тижні: аналітик розповів, чого чекати.

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