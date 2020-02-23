Курс валют в Україні 23 лютого здивує всіх на ринку, долар і євро буквально застигнуть на місці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Уточнимо, що сьогодні 100 доларів обійдуться вам в 2447,77 гривень. А 100 євро будуть торгуватися за вартістю 2641,29 гривень.

А до середини 21 лютого долар торгувався по 2445,05 гривень за 100 купюр.

При цьому в понеділок, 24 лютого, валюту чекає нове падіння: за 100 доларів потрібно буде віддати 2445,3 гривні. А за 100 євро – 2641,29 гривень.

До цього ми попереджали про те, що китайський коронавірус обійдеться глобальній економіці в 280 мільярдів доларів у першому кварталі 2020 року.

Такий удар по світовій економіці буде першим за останні 11 років, адже безперервне зростання ВВП тривав з 2009 року або 43 кварталу. Про це повідомляють експерти Capital Economics.

"згідно з нашими прогнозами, вперше з 2009 року світовий ВВП не збільшиться в порівнянні з попереднім кварталом", - заявив економіст Capital Economics Саймон Макадам.

Також фахівець додає, що зупинять епідемію, а час, що залишився, світова економіка надолужить втрачене виробництво. В середині 2021 року ВВП достингет того рівня, на якому він і був би, якщо б не прийшла епідемія.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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