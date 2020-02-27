Державний ПриватБанк звинуватили в неправомірному списання коштів

Скаргу клієнт залишив на тематичному сайті Мінфін.

За його словами, ПриватБанк повісив на нього заборгованість по кредитній картці, яка давно була закрита.

"В кінці 2019 року, відкривав рахунок в Приватбанку і дізнався, що у мене є заборгованість за кредиткою з 2007 року. Зробили договір реструктуризації я проплатив обумовлену суму і… Через два тижні дізнаюся, борг не погашений через неправильність оформлення начальником відділення банку документів.З мого відкритого рахунку ФОП списують гроші в якості погашення заборгованості. Звернення в банк, на гарячу лінію, сказали чекайте розберемося.Борг погашений в повному обсязі, про що неодноразово мені торочили співробітники.І раптом 19.02.2020 приходить повідомлення про перерахування грошей на мій рахунок ФОП тієї суми яка була списана раніше.Думаю молодці все-таки розібралися.Але не тут то було", - розповів подробиці клієнт.

Він також зазначив, що в Приват24 стала висвітлюватися його закрита кредитна карта з боргом у розмірі 9250 гривень.

"Саме та сума, яка була раніше списана і повернена на рахунок. Пів дня на телефоні з операторами ПриватБанк, ніхто не може зрозуміти чому так сталося і перемикають з одного «спеціаліста» до іншого і так чотири рази і кожному заново обьясняй суть звернення. У підсумку дівчина каже: "Вибачте, я не знаю що вам відповісти, звертайтеся у відділення банку". Питання: як можна списати гроші з картки, яка погашена, і знову зробити людину боржником по цій же карті? До речі термін дії тієї карти був до травня 2009 року. Це просто жах, швидше за все будемо прощатися з цим банком!", - підсумував незадоволений клієнт.

"Ваш питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вас повідомлять. Дякую за розуміння", - відреагував на скаргу представник банку.

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