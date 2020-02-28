Курс валют в Україні 28 лютого здивує всіх, гривня спровокує справжню паніку у долара

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, 100 доларів обійдуться вам в 2456,1 гривню (-8,8 грн). А ось з курсом євро ситуація буде здійснено іншого – за сто банкнот доведеться віддати 2692,99 гривень (+12,78 грн).

Крім того, в Національному банку уточнили, що до середини четверга долар торгувався по 24,585 гривень.

Як повідомлялося раніше, в Україні з'явився фейковий банк, який пропонує придбати його акції за биткоины.

Про це повідомили у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Як стало відомо, в мережі з'явився якийсь «Український народний банк», який пропонує інвестувати гроші в його акції.

У Нацкомісії попереджають, що цього банку немає в реєстрі банків, складеному Нацбанком України. Відповідно, у цього банку відсутня державна реєстрація. Це означає, що НБУ не гарантує безпеку цієї фінансової установи, тому всі гроші, інвестовані в цей банк, можуть у будь-який момент безслідно зникнути.

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