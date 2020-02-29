Курс валют в Україні 29 лютого здивує всіх, вартість долара і євро заморозять перед грандіозним підвищенням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, 100 доларів будуть торгуватися за курсом 2456,1 гривню. А за сто євро доведеться віддати 2692,99 гривень.

Проте, вже в понеділок, 2 березня, показники в обмінниках різко зміняться. За 100 доларів доведеться викласти 2459 гривень. При цьому за сто євро доведеться віддати 2697,89 гривень.

Як повідомлялося раніше, зміцнення гривні не пішло на користь, більш того, це стан - нестійкий. Про це заявив експерт у фінансовій сфері Іван Компан.

За його словами, зміцнення гривні позитивно для імпортерів, однак негативно позначається на експортерах.

"Вона б'є по українській промисловості. Ті, хто виробляють в Україні. Ті, хто орієнтований на експортні ринки, це знижує їх прибуток і створює умови, в яких вони працюють гірше. Ті, хто продають в Україні, все одно український ринок відкритий для імпортних товарів. Ревальвуючи гривню, ми допомагаємо іноземним компаніям зайти на наш ринок", - заявив експерт.

Він додав, що в держбюджеті закладено девальвація, і в цьому немає нічого страшного.

«Я не кажу, що для цього необхідно обвалити гривню, адже це стане катастрофою для мільйонів наших громадян. Але Україні потрібна планова, невелика девальвація гривні. Так, як це було закладено в держбюджеті, який є законом України. Коли у всьому світі девальвують валюти для підтримки своїх ми зміцнили гривню і тримаємо до цих пір", - говорить співрозмовник.

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