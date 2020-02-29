Державний ПриватБанк планує оновити процесинг

Як передає Politeka.net, про це банк почав попереджати своїх клієнтів у п'ятницю, 28 лютого.

Відомо, що оновлення процесингу відбудеться в ніч з 29 лютого на 1 березня.

Тому державний ПриватБанк порекомендував клієнтам завчасно провести всі фінансові операції і запастися готівкою.

"Ми прагнемо покращити якість обслуговування, тому з 29.02 на 01.03. 01:00 до 07:00 будемо оновлювати процесинг. Планові роботи проведемо вночі, щоб не заподіяти нашим клієнтам істотних незручностей.

Радимо завчасно здійснити всі заплановані фінансові операції. Для оплати товарів і послуг офлайн рекомендуємо мати з собою готівку. Вибачаємося за незручності та дякуємо за розуміння", - йдеться в повідомленні, яке банк масово надсилає своїм клієнтам напередодні запланованого оновлення.

Раніше ми розповідали про те, що ПриватБанк не повертає гроші навіть після смерті. За словами незадоволеною клієнтки, її рідний брат в березні 2019 року відкрив депозит в Приватбанку, але помер вже в липні.

Проте банк відмовляє їй, єдиній спадкоємиці, в поверненні коштів з вкладу. Відразу після смерті її брата ПриватБанк заблокував картку, з якої нараховувалися відсотки, після чого її направили до нотаріуса.

Жінка звернулася у відділення Приватбанку зі свідоцтвом про смерть рідного брата, але банк відмовив у поверненні коштів і відсотків.

Вона також зажадала від керівництва націоналізованого Приватбанку пояснень, як могла статися така ситуація.

"Ось я пишу вам, а також міністру фінансів О. Маркаровій і прем'єр-міністру О. Гончаруку, який сказав "витягуйте гроші з матрасів і несіть до банку". А навіщо? Щоб вийшло як у мене — з 50 тисяч вирахують відсотки, і вийде 40 тисяч. Смішно якось виходить. Будь ласка, дайте відповідь", - резюмувала вона.

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