Українським пенсіонерам можуть проіндексувати виплати за рахунок скорочення видатків державного бюджету

Цю інформацію в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова" озвучила заступник глави ОПУ Юлія Ковалів, передає Politeka.net.

Вона зазначила, що одним із джерел фінансування індексації пенсій українців будуть державні компанії, і доходи державних банків.

"Є кілька джерел. В першу чергу, ми будемо скорочувати частину неефективних витрат у бюджеті. Розподіляти там, де фактично можна буде. Джерелом будуть і державні компанії, і доходи всіх максимально державних банків. Це скорочення великих зарплат. Скорочення всього того бюджету, який можна скоротити", - озвучила нюанси Ковалів.

Заступник голови Офісу президента також додала, що перерахунок пенсій в Україні буде частково відбуватися за рахунок запозичень і збільшення зовнішніх боргів.

"А по-друге: ми будемо збільшувати дефіцит бюджету. Ми можемо собі це дозволити. На сьогодні у нас бюджет був запланований з дефіцитом 2%. Але цей бюджет будувався на прогнозі економічного зростання 3,5%. Сьогодні ми бачимо прогноз, коли економіка ЄС впаде до 10%. Чим ми будемо фінансувати дефіцит? В основному запозиченнями і збільшенням державного дефіциту. Нам важливо займати ці гроші максимально дешево. Це МВФ, це Світовий банк, це Єврокомісія. Це там, де процентна ставка, за нашим боргом може становити 0,5% або 1%, або 1,2%. Це найдешевші гроші, які нам доступні. Зараз уряд над цим працює", - резюмувала топ-чиновник в ефірі українського телеканалу.

Раніше ми розповідали про те, хто може отримати доплату до пенсій у рамках карантину. Повідомляється, що одноразово виплату в розмірі тисячі гривень в рамках карантину отримають не тільки українські пенсіонери, але і люди з інвалідністю.

"З 1 квітня ми видамо одноразова допомога – 1 тис. гривень. За рішенням уряду, пенсіонери, які мають пенсію менше 5 тис. грн, отримають одноразову доплату – 1 тис. грн. Таку доплату також отримають діти з інвалідністю, соціальні пенсіонери, інваліди дитинства", – підкреслили в Мінсоцполітики.

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