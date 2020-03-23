Тепер все залежить від уряду

Українцям можуть компенсувати витрати під час карантину

Про це під час брифінгу заявила міністр соцполітики Марина Лазебна, передає Politeka.net.

За її словами, на засіданні Кабінету міністрів можуть встановити додаткову компенсацію витрат одержувачів субсидій в період карантину.

«...На найближчому засіданні уряду ми будемо пропонувати до прийняття рішення, яким хочемо встановити додатково компенсацію витрат для 3 мільйонів домогосподарств, які сьогодні отримують субсидію на оплату окремих комунальних послуг в період карантину», - підкреслила Лазебна під час сьогоднішнього брифінгу.

Міністр додав, що це зроблять шляхом збільшення на 50% соцнормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною і гарячою водою.

У цілому, кожна сім'я, яка отримує субсидії, може отримати до 300 додаткових гривень на покриття витрат.

«Ми знаємо, що сьогодні люди залишаються вдома, ми просимо їх бути ізольованими і ми знаємо про те, що ці люди будуть використовувати більше ресурсів. Тому кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію за ці витрати. В середньому це буде близько 300 гривень», - підсумувала Лазебна.

Раніше ми розповідали, що українським пенсіонерам підготували надбавки. Відомо, що надбавки до виплат будуть додані в автоматичному режимі вже в квітні.

"З квітня буде здійснено одноразову виплату по 1000 грн пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5000 грн. Таких пенсіонерів у нас понад 10 млн. Таку ж виплату отримають понад 400 тис. одержувачів соціальної допомоги, які отримують цю допомогу замість пенсії. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю, і це одержувачі соціальних пенсій", – поінформувала міністр соцполітики Марина Лазебна.

Щодо індексації трудових пенсій, то в травні виплати підвищаться на 11%.

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