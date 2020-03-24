Стало відомо, як держава допоможе українцям, які залишилися без роботи під час карантину

Про це в ефірі українського телеканалу розповів глава Кабміну Денис Шмигаль, передає Politeka.net.

За його словами, ті громадяни, які залишилися без роботи на час дії карантину, отримають фінансову допомогу.

Як підкреслив Денис Шмигаль, виплати будуть призначені в установленому законодавством розмірі з так званого стабілізаційного фонду, який незабаром буде сформований.

Він також додав, що українцям будуть виділяти фінансову допомогу для того, щоб вони могли перебувати вдома в період дії карантину.

Програма підтримки населення, за словами прем'єр-міністра, буде впроваджена у квітні-травні 2020 року. Крім цього, додаткову фінансову допомогу можуть незабаром отримати і пенсіонери.

Підсумовуючи, Денис Шмигаль анонсував в Україні появу стратегічного економічного розвитку країни для подолання фінансової кризи.

Раніше ми розповідали, що українським пенсіонерам підготували надбавки. Відомо, що надбавки до виплат будуть додані в автоматичному режимі вже в квітні.

"З квітня буде здійснено одноразову виплату по 1000 грн пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5000 грн. Таких пенсіонерів у нас понад 10 млн. Таку ж виплату отримають понад 400 тис. одержувачів соціальної допомоги, які отримують цю допомогу замість пенсії. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю, і це одержувачі соціальних пенсій", – поінформувала міністр соцполітики Марина Лазебна.

Що стосується індексації трудових пенсій, то в травні виплати підвищаться на 11%.

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