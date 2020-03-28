"Хоч у короткостроковій перспективі газ вже подешевшав досить переконливо, у 2-3 кварталі ми очікуємо, що ціна просяде ще на 10-20%, а то і більше від поточного значення. Але це падіння не буде залежати від ціни нафти. Швидше – від коронавіруса і його впливу на світову промисловість", – зазначив експерт.

Також він підкреслив, що вже в кінці зими ціна на газ для населення вже знизилася і найближчі місяці очікується падіння або навіть повна відсутність імпорту природного газу, що може дозволити Україні відмовитися від прив'язки до імпортного паритету.



А ось за курсом валют українців чекають не такі райдужні перспективи.

Фінансовий експерт Володимир Мазуренко впевнений, що на пониження курсу національної валюти може вплинути продовження карантину до 24 квітня.

По закінченню цього терміну долар може досягти позначки в 30 гривень.

За його словами, у цих реаліях в Україні буде зафіксована нестача готівкового долара, а іноземці будуть позбавлятися від українських боргових паперів.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів через коронавірус: такого не було з 2009 року.

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