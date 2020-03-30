Перспективи того, що буде після карантину через коронавірус, лякають українців набагато більше, ніж сама інфекція

А все тому, що після його закінчення люди, вийшовши з самоізоляції, будуть голодними, злими і безробітними. Але це не хвилює ні Верховну Раду, ні Кабінет міністрів.

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, передає Politeka.

Реальні масштаби економічного краху країна дізнається, найімовірніше, в кінці квітня, припускає експерт. Він не сумнівається, що статистика по вітчизняному ринку праці, яка з'явиться в травні, стане шоком для всіх. Однак українська влада поки воліює зберігати мовчання.

Тим часом у США тільки на цьому тижні за допомогою по безробіттю звернулися 3,28 млн. осіб, що майже в п'ять разів більше, ніж на піку кризи 2008-2009 роках, і в наступному місяці ця цифра зросте ще більше.

При цьому, зазначає Гончаренко, в таких важких умовах США прийняли пакет допомоги американській економіці через пандемію коронавіруса на $2 трильйони. Передбачена допомога не тільки рядовим американцям, але і малому бізнесу, під позики для якого виділили 367 мільярдів доларів, а також будуть покриті потреби медичних установ. На це виділено 130 мільярдів.

Що ж стосується України, то тут все сумно.

«Раніше зроблене Кабміном Шмигаля є нелогічнимою та ірраціональним дією. Міністри і законодавці так і не зрозуміли, що таке точкова підтримка бізнесу і громадян, а також як впроваджувати конкретні програми виживання в умовах карантину. Панове, якщо самі не здатні вирішувати державні проблеми, то хоча б копіюйте вирішення своїх західних колег. Головне – не ховайте голови в пісок!», – резюмував експерт.

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