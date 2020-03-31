З'явилися подробиці спрощення процедури надання українцям субсидій

Про це пише РБК-Україна.

Як розповідала раніше глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, в умовах карантину українці зможуть швидше отримати субсидії.

Щоб отримати субсидію тим громадянам, хто втратив роботу, в тому числі через запроваджений карантин на тлі епідемії коронавіруса, необхідно стати на облік в Центр зайнятості як безробітний.

Також уряд планує компенсувати одержувачам субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у середньому на 300 гривень на період карантину.

Не варто забувати, що всі українці, які мають право на отримання субсидій, можуть оформити її онлайн. Для цього потрібно:

Зайти на сайт Міністерства соцполітики;

Зареєструватися за допомогою електронного підпису або BankID;

Заповнити заяву про призначення субсидії;

Заповнити декларацію про доходи і витрати.

Також додамо, що в минулому році середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг склав 1 200 гривень.

Раніше ми розповідали, як українцям будуть виплачувати пенсію в умовах карантину. До кінця карантину, запровадженого через епідемію коронавіруса COVID-19, українцям не будуть індексувати пенсії, а також підвищувати. Однак і зменшувати не будуть.

Що стосується соціальних працівників, то вони будуть отримувати додаткові надбавки за те, що ходять додому до людей, яким потрібна допомога. На період карантину вони отримають + 100% від окладу.

Всі виплати переселенцям (пенсії, стипендії, соціальна допомога, компенсації, субсидії, пільги) будуть виплачуватися в період карантину.

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