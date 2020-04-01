Курс долара в квітні засмутить українців, але ще більш важкий період для економіки України настане восени або взимку

Такий прогноз зробив економічний експерт Олексій Дорошенко на каналі «112 Україна»

"Якщо курс буде 29,5 грн/дол, як заклав уряд, то швидше за все це буде курс на кінець року. У той же час, швидше за все, ми з вами побачимо в квітні або в травні долар по 29", - зазначив Дорошенко.

Коментуючи ймовірність дефолту експерт зазначив, що не відомо на скільки вистачить резервів України і нагадав про борги держави.

"Якщо ми з вами прийдемо до дефолту... Ми зараз виплачуємо борги. Однак ніхто не знає, наскільки вистачить резервів. Краще зараз отримати транш МВФ, тому що це і є страховка. 10 млрд дол. нам вистачить, щоб протриматися до кінця року", - сказав економіст.

Також він торкнувся теми безробіття, і зокрема звернув увагу на той факт, що безліч трудових мігрантів зараз повернулися в Україну.

"За оцінкою МЗС – 144 тисячі. Швидше за все людей, що працювали в сусідніх країнах і повернулися – значно більше. З одного боку це великий ризик безробіття, а з іншого – той випадок, коли влада повинна зробити ставку на вітчизняну економіку, малий і середній бізнес. У людей, які повернулися з-за кордону, є гроші і бажання працювати. Ст. Зеленський повинен переконувати іноземних інвесторів, а всі зусилля спрямувати на нас з вами, щоб переконати вкладати гроші у власну країну", - зазначив експерт.

При цьому він додав, що щороку заробітчани перерахували в Україну чималі гроші, більше того, ця сума постійно зростала. В цьому році очікувалося, що вона складе 13-14 млрд дол. Однак через змінених умов, швидше за все відбудеться навпаки. Експерт прогнозує, що надходжень, за підсумками року може бути 8-9 млрд дол.

«Це означає дірку в бюджеті", - резюмував економіст.

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