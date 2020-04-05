У квітні українці отримають дві платіжки за газ. У Нафтогазі розкрили нову ціну для формування тарифу

В цьому місяці українців чекають дві платіжки за газ: одна за обсяг спожитого газу в березні, а друга за транспортування у квітні.

У першій платіжці тариф для всіх буде однаковим і складе 4,33 гривні за кубометр спожитого газу. Варто відзначити, що в березневих платіжках ця ціна була на 13,5% дорожче. Ця цифра встановлюється Нафтогазом кожен місяць та не може бути нижче вартості газу на голландському газовому хабі TTF плюс вартість його доставки в Україну. Таким чином, до оптової ціни додають ПДВ, націнку газ збуту та Укртрансгазу.

У другій платіжці ціна буде різною для різних областей і обласних районів, так як мова йде про вартість транспортування. Так, найдешевше ця послуга обійдеться киянам (0,34 гривні за кубометр газу), а найдорожче – для частини жителів Львівської області (2,39 гривні).

Вартість транспортування нижче всього в густонаселених містах і зростає пропорційно зниженню щільності населення. Тому, найвищі цифри в платіжках жителів сіл і селищ, а також невеликих міст.

Також варто відзначити, що українці, які не споживали газ в березні або квітні, все одно заплатять по платіжкам: якщо не за спожитий газ, то за його транспортування. Це пов'язано з тим, що оплату за цю послугу зробили фіксованою.

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