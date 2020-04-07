Курс гривні помітно виріс по відношенню до долара станом на 7 квітня

Відповідний курс валют на вівторок представив Національний банк України. Так, курс гривні зміцнився на 13,5 копійок по відношенню до долара та майже на 18 копійок по відношенню до євро. Такі цифри з'явилися на сайті фінансового регулятора 6 квітня.

Офіційний курс валют від НБУ на 7 квітня склав:

– 100 доларів США – 2723,65 гривень (-0,1365 грн)

– 100 євро – 2938,27 гривень (-0,1774 грн).

Крім того, на міжбанківському валютному ринку курс валют у продажу впав на 31 копійку до 27,15 грн/долар, а в покупці американська валюта подешевшала на 32 копійки – до 27,42 грн/долар. Курс євро у продажу впав на 30 копійок до 29,31 грн/євро.

Раніше ми писали, що за словами експертів, тиждень, що минає, стала вдалою для гривні: курс впав до 27,60 грн/долар. Така ситуація підтвердила попередні прогнози економічних аналітиків, які обіцяли стабільність і невелике зміцнення нацвалюти.

Наступного тижня, за даними експертів, курс протримається на рівні 27-28 гривень за долар.

"У минулу п'ятницю Нацбанк викупив близько 40 млн доларів з ринку, вперше за останні тижні. Тому на наступному тижні очікується практично рівноважний курс не вище 28 гривень за долар", – зазначив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Нагадаємо, Нацбанк попередив про валютний ривок, найгірший прогноз збувається.

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