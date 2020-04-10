Українці не зможуть найближчим часом заробити на коливаннях курсу долара

Про це пише Сьогодні.

За прогнозами аналітиків, на міжбанківському ринку як з боку експортерів, так і з боку імпортерів буде тривати слабка активність.

Тому заробити на коливаннях курсу не вийде, і українцям буде вигідніше піти по іншому шляху.

"Це означає нестійку стабільність з короткочасною волатильністю (різкими коливаннями). Хто-то, припустимо, вийшов на ринок з пропозицією помітного обсягу валюти і зрушив курс вниз, на завтра пропозицій немає, і курс пішов вгору", – пояснив нюанси ринку експерт Андрій Шевчишин.

Він також припустив, що на поточному тижні гривня втримається в коридорі 27-28 грн/долар. Інший аналітик Олег Пендзин, у свою чергу, заявив, що підвищеного попиту на валюту немає, тому курс не піде вище позначки 28 гривень.

"У минулу п'ятницю Нацбанк викупив близько 40 млн доларів з ринку, вперше за останні тижні. Тому на наступному тижні очікується практично рівноважний курс не вище 28 гривень за долар", – він озвучив свій прогноз.

Олександр Охріменко закликав українців не здавати валюту, а, навпаки, набувати її, оскільки у квітні такої різкої девальвації, як була в середині березня, чекати не варто.

"Це мають бути дійсно "зайві" гроші, які поки полежать, а не опиняться завтра-післязавтра витраченими на продукти, оплату рахунків або кредитів", - додав Шевчишин у коментарі журналістам.

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Георгієва зазначила, що ситуація в світі вже досягла критичного моменту, більше того, такого ще не було, щоб економіка повністю зупинилася. Вона закликала топ-країни та банки бути солідарними допомоги слабшим державам.

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