Стало відомо, на які виплати українці можуть розраховувати в умовах карантину

Як передає Politeka.net, відповідну заяву опублковала прес-служба Фонду соціального страхування.

За інформацією відомства, в Україні через обмежувальні заходи був збільшений розмір мінімальної допомоги по безробіттю.

Через карантин розмір виплати тимчасово підвищили з 650 до 1000 гривень.

При цьому, як додають у прес-службі, максимальна допомога становить 1800 грн.

Мінімальну допомогу отримають ті українці, у яких протягом останнього року налічується менше шести місяців страхового стажу.

Відомо, що постанова Кабінету міністрів набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 12 березня та протягом 30 календарних днів після закінчення карантину. Тобто, держава виплачуватиме українцям допомогу навіть через місяць після завершення обмежувальних заходів через пандемію китайського вірусу.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні вже стартували виплати надбавок до пенсій. Так, Пенсійний фонд розпочав виплату компенсації до пенсії за квітень тим гражаднам України, яким більше 80 років. Вони можуть отримати до 500 гривень. Були перераховані виплати працюючим пільговикам.

Зазначимо, виплачувати компенсації за квітень почали 7 квітня тим пенсіонерам, у кого дата виплати до 7 числа включно. Інші пільговики старше 80 років отримають додаткові гроші тоді, коли їм предет пенсія за поточний місяць.

Також ми розповідали, що пенсіонери можуть залишитися без виплат. Це пов'язано з тим, що пільговики, виходячи на заслужений відпочинок, приховують від Пенсійного фонду додаткове джерело доходу, після чого їм можуть скасувати індексацію.

Нагадаємо, виплати готуються урізати, українцям пояснили, кого залишать без грошей: «спочатку на 400 гривень, потім на 900».

Як повідомляла Politeka, Рада різко змінила бюджет для пенсіонерів: що тепер буде з доплатами і як отримати гроші.

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