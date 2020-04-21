Національний банк України розробив низку змін до порядку відкриття та закриття рахунків клієнтів банків

Як передає Politeka.net, громадськості пропонують обговорити напрацювання і надати свої зауваження (приймаються до 17 травня 2020 року на поштову та електронну адресу НБУ). Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

зокрема, НБУ пропонує надати банкам право: відкривати рахунок клієнту, який не має рахунків у цьому банку на підставі поданих клієнтом документів під час віддаленого встановлення ділових відносин; закривати підзвітні рахунку клієнта за наявності підстав, передбачених ст. 69 Податкового кодексу; випускати ощадні сертифікати в банківських металах.

Також пропонується встановити: порядок відкриття і закриття рахунків інвесторів – юридичних осіб-резидентів за угодами про розподіл продукції; особливості відкриття банками рахунків відокремленим підрозділам іноземної неурядової організації; порядок залучення банками вкладів від фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб-нерезидентів, представництв юридичних осіб-нерезидентів в Україні (включаючи інвесторів за угодою про розподіл продукції на території України) та здійснення операцій з ними; вимоги до договорів, які укладаються між банком та клієнтом при відкритті рахунків (зокрема дозволити фізичним особам підписувати договори цифровим підписом).

Раніше ми повідомляли, в НБУ закликали українців обмежити використання готівкових грошей, так як вони можуть переносити вірус. Таке оголошення з'явилося на офіційних сайтах обласних та районних рад.

До речі, кошти, які надходять до НБУ від комерційних банків, з березня відправляються на двотижневий обсервацію і тільки потім їх беруть в роботу.

Крім того, ми розповідали, що українцям ускладнили процедуру переказу грошей. З 28 квітня потрібно буде надавати документи при проведенні грошових переказів без відкриття рахунку (карткового або будь-якого іншого) на суму більше 5 тисяч гривень. Зараз це правило діє для операцій понад 15 тис. грн.

Нагадаємо, що долар раптово впаде, найбільш сприятливий прогноз почав збуватися: "вже через тиждень...".

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