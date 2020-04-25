В Україні очікується різке падіння зарплат в 2020 році

Як передає Politeka.net, про це йдеться в консенсус-прогнозі, який зробили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Згідно з даними, розмір середньої зарплати, враховуючи інфляцію, знизиться на 13,9% і складе 11 079 грн.

Водночас, зростання реального розміру зарплати у 2021 році очікується на рівні 3,2% (до 12 408 грн).

Крім того, згідно с прогнозом Міністерства, рівень безробіття в Україні почне падати в 2021 році:

Раніше економічний експерт Юрій Атаманюк зазначив, що в Україні зараз колосальні проблеми з економікою.

"Є різні погляди на карантин. Що страшніше буде для українців, сам вірус або карантин зі своїми заходами, коли почнеться злидні, голод і будуть вмирати від хвороби. У нас мільйон онкохворих, у яких лікування вимагає дорогого фінансування. Вони просто можуть не вижити", - упевнений експерт.

Також він вважає, що до кінця року в країні почнеться продовольча криза.

Варто відзначити, що з-за епідемії в Україні ввели карантин, який передбачає низку правил.

Карантин триватиме до 11 травня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

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