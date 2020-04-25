24 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити регульований тариф на газ ще на три місяці

Відповідне рішення було опубліковано на сайті уряду. Як відомо, з травня в Україні повинен був запрацювати ринок газу, але Кабмін своїм рішенням запуск ринку скасував. Тепер «Нафтогаз» продовжить продавати газ населенню за регульованим тарифом.

Згідно з рішенням уряду, ціна газу для населення не може бути вище певного рівня, який розраховується за формулою: середньоарифметичне значення фактичних цін природного газу на наступну добу поставки на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця + вартість транспортування. Це означає, що імпортна ціна не може бути меншою, ніж ціна для українців.

Як відомо, ціни на газ останнім часом падають. Наприклад, у квітні 2020 року ціна на газ знизилася до 2,9 грн за кубометр без урахування транспортування. Це на 15% менше, ніж у березні. Втім, через подорожчання долара ціна газу для населення в квітні може залишитися на рівні березневих цін. Втім, зростати тарифи на газ найближчим часом точно не будуть.

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