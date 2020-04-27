Україну чекає банкрутство і занурення у злидні без підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ)

Про це йдеться у статті президента України Володимира Зеленського для іспанського El Pais.

У статті говориться, що тільки міжнародні партнери України можуть допомогу уникнути такого плачевного результату.

«Україна не змогла змінити економіку на основі сировини і сильно залежить від зовнішніх ринків. Це і тривалі реформи в області модернізації ставлять її перед черговим потенційним економічною кризою. Мені приємно бачити, що наші міжнародні партнери - Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк та інші - готові допомогти нам у проведенні реформ, яких терміново потребує наша країна, а також у фінансових ресурсах, необхідних для обслуговування боргу. Без цього намітиться привид банкрутства, який занурить Україну в убогість», - сказано в статті.

При цьому Зеленський зазначає, що у разі оголошення банкрутства, відновлення України буде важким і довгим.

«Ми не можемо ризикувати життями мільйонів людей, і з цієї причини ми очікуємо нову програму фінансування від МВФ і Світового банку… У ці важкі часи Україна потребує підтримки міжнародних фінансових інститутів, таких як МВФ і Світовий банк», - сказано в матеріалі.

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