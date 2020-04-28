Нинішня епідемія вірусу з Китаю спровокує істотні збитки в Україні, які вдарять по всіх

Про це повідомив радник президента України та економіст Олег Устенко, передає «Гордон».

«Світова економіка входить у піке. Прогнози, які зараз звучать більш ніж сумні. Якщо раніше говорили про уповільнення темпів економічного зростання, то зараз мова про економічне падіння. Це означає, що постраждають усі країни, і насамперед ті, які орієнтовані на експорт. А Україна – з таких країн. Будь-яке погіршення на зовнішніх ринках буде означати значний удар по нас», - зазначив він.

Винятком, за словами Устенка, є сільське господарство. Тому Україна зможе на це, нібито, навіть заробити.

«Всі разом – і коронакризис, і глобальні економічні проблеми – коштуватимуть Україні близько 8,5% ВВП. Це зростання, який ми не отримаємо, плюс наше падіння. Ми повинні були зрости цього року на 3,5%, а впадемо на 5%. Мова йде про величину більше $10 млрд. Світова економіка в цьому році може впасти на 5–10», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, в Україні очікується різке падіння зарплат в 2020 році. Про це йдеться в консенсус-прогнозі, зробленим Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Згідно з даними, розмір середньої зарплати, враховуючи інфляцію, знизиться на 13,9% і складе 11 079 грн.

У той же час, зростання реального розміру зарплати у 2021 році очікується на рівні 3,2% (до 12 408 грн).

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