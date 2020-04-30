Нарахування за житлово-комунальні послуги в Україні змінилися на 20%

З урахуванням електроенергії в березні 2020 року українцям накопичила 15,7 млрд грн, що на 20% менше, ніж у лютому (19,6 млрд грн). Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Повідомляється, що в березні 2020 року українці заплатили за комуналку 16,3 млрд грн (104% нарахованих за цей період сум).

Нарахування за комуналку значно скоротилися

Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець березня 2020 року склала 65,9 млрд грн, що на 0,8 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (66,7 млрд грн).

Так, станом на 21 березня заборгованість населення склала:

за постачання та розподіл природного газу 27,3 млрд грн,

за постачання теплової енергії та гарячої води - 22,3 млрд грн,

за поставку і розподіл електричної енергії - 5,7 млрд грн,

за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,0 млрд грн,

за управління багатоквартирним будинком - 4,7 млрд грн,

за надання послуг з вивезення побутових відходів - 0,9 млрд грн.

Нагадаємо, 24 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити регульований тариф на газ ще на три місяці.

Відповідне рішення було опубліковано на сайті уряду. Як відомо, з травня в Україні повинен був запрацювати ринок газу, але Кабмін своїм рішенням запуск ринку скасував. Тепер «Нафтогаз» продовжить продавати газ населенню за регульованим тарифом.

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