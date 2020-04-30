Українські ФОП будуть і далі отримувати пільги на оплату податків

Про це пише РБК-Україна.

Зокрема, Верховна Рада продовжила ще на один місяць податкові пільги, завдяки яким підприємці звільняються від сплати ЄСВ.

Для того, щоб затвердити законопроект в цілому проголосували 336 народних депутатів.

В документі прописані такі пункти:

продовження терміну незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені в період з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

продовження терміну ненарахування пені останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

продовження звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року;

продовження мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок за останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

зменшення вимог до розміру статутного капіталу банків до 500 млн грн до 200 млн грн;

продовження терміну дії ЗУ "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", який завершується 1 серпня 2020 року, до 2024 року;

внесення ряду інших змін, які будуть спрямовані на врегулювання адміністративних процедур на період дії обмежувальних карантинних заходів та після їх завершення.

Варто також зазначити, що автори цього законопроекту спершу пропонували звільнити від оподаткування зарплати медиків, які беруть участь у боротьбі з епідемією китайського вірусу. Але через деякий час ця норма була скасована.

Раніше ми розповідали, що українцям на карантині передбачені додаткові виплати. Зокрема, кошти отримають Фопи першої та другої групи: на кожну дитину до 10 років передбачається виплата в розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років - 1779 гривень, для дітей від 6 до 10 років - 2218 гривень).

Більш того, додаткові виплати отримають українці, які втратили роботу або не можуть працевлаштуватися під час карантину.

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