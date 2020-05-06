Дірка у державному бюджеті продовжує зростати, і українців хвилює питання, що буде з пенсіями і соцвиплатами

Проблеми з держбюджетом в недалекому майбутньому можуть потягнути за собою заборгованості по зарплатах і пенсіях. Так, перший квартал закінчився з недостачею 1,5 мільярда доларів, а це половина від передбачуваного траншу МВФ, пишуть ВестиUA.

За даними Казначейської служби України, вже в квітні доходи бюджету стали нижче на 15,7% встановленого плану, а також на 12,6% менше, ніж у минулому році. Якщо брати показники з самого початку року, то казна недоотримала 41 мільярд гривень, а це 11,9% від планового показника.

Зокрема, Митна служба за чотири місяці перерахувала в бюджет 84,84 мільярда гривень, а це на 26,7% менше від поставленого плану. Істотно знизилися і надходження податків, відповідно, не поповнюються місцеві бюджети.

Експерти наголошують, якщо ситуація найближчим часом не покращиться, до кінця року можуть виникнути проблеми з виплатою пенсій і зарплат працівникам бюджетної сфери.

Нестачу коштів вже відчули на собі медики, які не отримали обіцяні зарплати, збільшені в три рази. Крім того, індексація пенсій також пройшла з запізненням.

Загальмувався розвиток інфраструктури, на нові проекти держбюджет не виділяє ні копійки. Про це повідомив економічний експерт Київоблради Олексій Дорошенко.

За його словами, показовою є ситуація в столиці. У Києві вже зупинилися всі нові проекти, фінансуються з бюджету тільки ті, які були розпочаті в попередні роки.

"Все це зрізали. І, швидше за все, ніяких витрат у цьому році на інфраструктуру не буде", – резюмував аналітик.

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