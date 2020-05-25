Пенсійний фонд України тільки за останній місяць недоотримав понад два мільярдів гривень

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію Пенсійного фонду України, який оприлюднив дані щодо надходжень до бюджету ПФУ частини єдиного соціального внеску.

Замість запланованих 12,7 млрд. грн надходження склали 10,2 млрд. грн.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, бюджет на цей рік був сформований, виходячи з того, що дефіцит Пенсійного фонду становить 23 мільярди гривень. Тепер же очікується, що показник до кінця року зросте до 50 мільярдів.

Що планується зробити для виходу з ситуації, і за чий рахунок буде покриватися величезний дефіцит, у відомстві розповідати не поспішають.

У свою чергу пересічні українці не особливо зраділи перспективі сидіти без пенсій, нехай навіть і мізерних у більшості. Вони вже запропонували ПФУ варіанти, де взяти грошей.

«Зняти з чиновників премії, посадити на мінімальні зарплати - все одно з них користі нуль. Скільки коштів вивільниться?», «А де ті кошти, які стягують із зарплати в пенсійний фонд, кому вони йдуть в кишеню?», «Догралися, докомандувалися жовторотики», «Як тільки не буде виплат пенсій, влада відразу може збирати валізи. Це третина населення, і тоді вже владі точно не поздоровиться. Як мінімум дострокові вибори президента і парламенту», «А чому пенсіонери залишаться без виплат, а не депутати, міністри, підкажіть, може, вистачить знущатися над пенсіонерами при нашому президенті?», – обурюються в соцмережах.

Раніше ми писали про те, що вже найближчим часом в Україні буде введена накопичувальна пенсійна система, про яку говорять останні кілька років. Зараз у Кабміні розробляють законопроекти, які дозволять найближчим часом запустити цю реформу.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді розповіли, що робити в разі нестачі стажу: "українцям необхідно...".

А ще Politeka писала, що українцям знову перерахують пенсії, хто отримає більше грошей: «По 500 гривень щомісяця».

Також Politeka повідомляла, що українці можуть залишитися без виплат, жалюгідний заяву Пенсійного фонду: грошей недорахувалися.