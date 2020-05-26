Унаслідок карантину Міжнародний аеропорт «Київ» втратив 92% доходів і опинився на межі банкрутства

Звернення до керівництва країни по допомогу результатів не принесли. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив Олег Левченко, генеральний директор компанії-інвестора ТОВ «МАСТЕР-АВІА», яка управляє аеропортом.

За його словами, аеропорт втратив 100 тисяч пасажирів на місяць і 50 щоденних рейсів. Зараз щомісяця здійснюється кілька поштових і внутрішніх бізнес-рейсів. Щоб вижити, аеропорт домовився з банком про відтермінування виплат і зниження кредитної ставки, відправив майже 2000 співробітників у неоплачувану відпустку та скоротив до 60% витрат.

«На роботу виходять лише ті, хто відповідає за підтримку працездатності інфраструктури. Оскільки аеропорт сам по собі не закритий – закритий тільки пункт прикордонного пропуску – ми повинні його обслуговувати. Це до сотні людей. Ми зупинили все, що можна було зупинити, але законсервувати повністю неможливо», – повідомив Олег Левченко.

За його словами, ситуація ускладнюється нерівними умовами: всі вантажні, гуманітарні, бізнес-рейси київського авіавузла здійснює Бориспіль, тоді як аеропорт «Київ» простоює. «Це абсолютно нормальна практика, якщо держава візьме на себе функцію регулювання та розподілу потоків пасажирів, рейсів. Пропорція 30% на 70% дасть можливість обом аеропортам зберегти рівну конкуренцію та забезпечить достатнім пасажиропотоком для стабілізації і подальшого розвитку економіки підприємств», – вважає ген директор «МАСТЕР-АВІА».

Крім того, підприємство просило Міністерство інфраструктури встановити для всіх аеропортів рівні мінімальні ставки на авіаційне обслуговування (пасажирський збір, збір за зліт-посадку, збір за безпеку), а також надати пряму фінансову допомогу на час карантину: 22 млн грн на виплату зарплат й утримання інфраструктури, $15 субсидії на пасажира, допомога в рефінансуванні кредиту на $28 млн. Офіс президента і РНБО відповіли, що звернення перенаправлені на розгляд Кабміну. «Якщо держава не допоможе нам фінансово і регуляторно, ми не зможемо вижити. Така ж ситуація в регіональних аеропортах. Відмінність тільки в тому, що у них немає конкурентів. В Одесі, Харкові, Херсоні – по одному аеропорту. У Києві – два. Ми змушені конкурувати, перебуваючи при цьому в нерівних умовах. «МАСТЕР-АВІА» свого часу врятувала аеропорт. Коли державі потрібна була допомога в підготовці до «Євро-2012», прийшов інвестор. Тепер допомога потрібна нам», – заявив Олег Левченко.

Довідково. У рамках підготовки до «Євро-2012» КМДА передала частину майна комунального підприємства МА Аеропорт «Київ» ТОВ «МАСТЕР-АВІА» в оренду на 49 років. У реконструкцію аеропорту було інвестовано 2,1 млрд грн. Нова інфраструктура, розширення географії та пулу авіакомпаній збільшили річний пасажиропотік із 18 тисяч у 2010 році до 3 млн – у 2019 році.