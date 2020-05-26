Днями Нацбанк виділив рефінансування шести банкам, з яких дві фінустанови пов'язують з Гонтарєвою і Маркаровою

Наголошується, що найбільшими одержувачами допомоги НБУ від 22 травня стали банки «Авангард» і Акордбанк, передає dubinsky.pro.

Так, банк «Авангард», який пов'язують з екс-главою НБУ Валерією Гонтарєвою, отримав рефінансування у розмірі 525 млн гривень. Тижнем раніше він отримав ще 305 млн гривень. Офіційними власниками банку є Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко. Структура входить до групи ICU, яку неофіційно курирує Гонтарєва. У виданні зазначають, що банк отримує регулярне рефінансування без особливих зусиль, так як НБУ зараз керує правління часів Гонтарєвої Яків Смолій та Катерина Рожкова. Відзначається, що є великі питання до повернення цих грошей.

«Гонтарєва і Ко прекрасно знають не одну схему виведення коштів, які допомагають вкрасти гроші. Так що ризик неплатежу серйозний…», - зазначають у виданні.

А ось Акордбанк, який отримав 220 млн гривень рефінансування, належить чоловікові екс-міністра фінансів Оксани Маркарової Данилу Волинцю. При цьому 30 квітня цей банк вже займав у НБУ 180 млн гривень.

Всього 22 травня було надано рефінансування українським банкам на 1,46 млрд гривень. Правда, НБУ не стали озвучувати самого великого позичальника. У виданні припускають, що НБУ міг приховати рефінансування Міжнародного інвестбанку екс-президента Петра Порошенка чи Райффайзен Банку Аваль, главу якого правління НБУ рятувало від тюремного ув'язнення.

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