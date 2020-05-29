Ціна на газ для українців повинна була знизитися в 2,8 рази з урахуванням зниження вартості на газ, який Україна купує по імпорту

Таку заяву зробив голова Політради партії "Опозиційна платформа – За життя", народний депутат України Віктор Медведчук в ефірі ток-шоу "17" на телеканалі ZIK.

Політик назвав спекуляцією і піаром заяви влади про те, що ціну газу для населення в Україні зменшили в два рази. Медведчук підкреслив, що зважаючи на те, які ціни зараз у світі, тарифи для українців повинні були знизити втричі.

"Не можу не відреагувати на ваші слова, цитування пана президента, що ось ціни на бензин стали менше, тарифи зменшилися. Звичайно, зменшилися, зменшилися тарифи. Ціна в квітні на газ для населення становить 4074 грн, а в далекому 2018 "порошенківському" році ціна на газ становила – і в 2019 – 8 з половиною тисяч гривень. Зменшилася в два рази. Хвилиночку, а давайте подивимося на світові ціни, ціни на газових хабах в Європі, де ми купуємо газ, і в 2019 році купили 14,5 млрд кубів газу. Сьогодні середня митна вартість придбання газу по імпорту в Україні становить 122 долари. А скільки вона становила в 2018 і на початку 2019 року? 339 доларів. Різниця 339 і 122 – майже в три рази. Так, а чому ж вартість газу для населення зменшилася тільки в два рази? Чому? Я задаю це питання і відповідаю – тому що і тут йде спекуляція і піар. Газ для населення повинен був подешевшати, якщо бути точним, в 2,8 рази з урахуванням зниження вартості на газ, який ми купуємо по імпорту.

Я зараз не кажу про те, що ми видобуваємо 20 мільярдів за підсумками 2019 року, з них 15 видобуто державною компанією, де взагалі розмова про ціну – це розмова відносний. Він повинен бути тільки в інтересах наших громадян", – зазначив Віктор Медведчук.