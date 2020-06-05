Це вже за межею здорового глузду!

Ціни на фрукти і ягоди в Україні піднялися до рекордного рівня

Про це повідомили на сайті EastFruit.

Аналітики підкреслили, що станом на червень ціни підскочили в 2,6 рази, що є історичним максимумом для України за останні п'ять років.





Так, ціни на полуницю піднялися на 260%. У випадку з іншими зміни не настільки істотні, але помітні:

Причиною такого різкого стрибка цін на улюблені фрукти і ягоди українців експерти називають погодні умови, а саме - заморозки.

Для порівняння, на початку червня 2019 року якісну суницю садову можна було придбати в середньому по 25-30 грн/кг, а тепер кілограм солодкої ягоди обійдеться українцю в 65-75 гривень.

Раніше, в мережі обурилися цінами на імбир в одному з українських супермаркетів під час карантину.

На знімку видно, що за один кілограм рослини просять аж 480 гривень.

Така ціна глибоко шокували користувачів мережі, а деякі припустили, що таке зміни в ціні пов'язано з тим, що імбир підвищує імунітет.



Раніше доктор Євген Комаровський назвав продукти, якими варто запастися на період карантину.

За його словами, у списку повинні бути продукти, продукти, які дозволять вам не виходити з будинку або не ходити по супермаркетах хоча б 2-3 тижні. Також, це можуть бути довгограючі овочі і фрукти.

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