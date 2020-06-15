Боротися з боржниками по комуналці в Україні зібралися більш жорсткими методами

Українців, хто не платить за рахунками за комунальні послуги, можуть позбавити водійських прав, можливості виїхати за кордон, користуватися зброєю і навіть ходити на полювання. Також збираються автоматично стягувати заборгованість з заробітної плати або за рахунок майна. Відповідний проект закону вже зареєстрований у Верховній Раді.

Подібні вимоги містяться і в меморандумі з МВФ. Правда, деякі експерти впевнені, що кризу ЖКГ жорсткістю правил не ліквідувати, а сам законопроект підготовлений, щоб розчистити поле для іноземних інвесторів, пишуть Vesti.ua.

Документ передбачає обов'язкову реструктуризацію заборгованості. Відзначається, що до 1 жовтня поточного року всім боржникам необхідно погасити або реструктуризувати борги, уклавши відповідний договір з постачальниками послуг або з керуючою компанією. Розстрочити сплату за договором можна на термін до 60 місяців залежно від суми боргу.

Тих, хто відмовиться укладати договір, потягнуть до суду, що спричинить за собою примусове стягнення, включаючи, наприклад, щомісячне автоматичне стягнення 50% зарплати до повного погашення боргів. Якщо ж борги за комуналку перевищують суму платежів за три місяці, то стягнення може відбуватися за рахунок майна боржника.

У тексті законопроекту говориться про це: "Звернення про стягнення заробітної плати не перешкоджає зверненню стягнення майна боржника, якщо існує непогашена заборгованість, загальний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці".

Нагадаємо, згідно з даними Державної служби статистики України, заборгованість по комунальних платежах зростає в геометричній прогресії. Якщо станом на березень громадяни змогли оплатити 104% від суми заборговної виплати, то вже до квітня заборгованість по ЖКГ зросла на 2,2 млрд грн. При цьому наголошується, що карантин не прискорив зростання заборгованості.

Раніше ми повідомляли, Київводоканал попередив жителів столиці, що змушений звертатися до послуг колекторів. Відзначається, що візьмуться за тих, хто не платив більше року або накопичив більше 1000 гривень боргу. При цьому тих, хто заборгував на карантині, обіцяють не чіпати.

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