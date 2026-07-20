Поки в Україні Державне бюро розслідувань покроково розплутує багатомільйонні схеми ухилення від податків грального гіганта Favbet, його одіозний власник Андрій Матюха розгорнув небачену піар-кампанію на теренах Європейського Союзу.

Хорватський медіапростір несподівано атакувала ціла мережа анонімних односторінкових сайтів та проплачених публікацій, які ліплять із грального магната «генія інновацій» та «рятівника європейської економіки». Проте за пафосними гаслами та згенерованими штучним інтелектом картинками ховаються реальні кримінальні провадження, арешти рахунків компаній-партнерів, скандали з підставними особами та масові протести європейців, які категорично не хочуть бачити такий «український досвід» у своїх містах, пишет портал 368.media.

Хорватію атакували сайти-«клони»: штучний інтелект та пафосний піар для Матюхи

Технологія створення вигаданого образу успішного інвестора за допомогою одноразових інформаційних ресурсів — прийом для України не новий, але для Хорватії це стало справжнім шоком. Місцеву аудиторію почали активно бомбардувати меседжами про те, як українець Андрій Матюха створює «нову економічну реальність» та інвестує мільйони в хорватські податки та агросектор. До кампанії підключили навіть авторитетне видання Jutarnji list, де на правах реклами вийшов матеріал із гучним заголовком: «Хто такий Андрій Матюха? Він зробив велику послугу українському народові своєю роботою, а тепер дедалі більше допомагає Хорватії».

Журналісти порталу «Олігарх» дослідили ці анонімні сайти-«клони» в доменній зоні .hr і виявили там купу відверто халтурного контенту:

Безглузді зображення бізнесмена на тлі вітряків та сонячних панелей, згенеровані штучним інтелектом;

Графіки «економічного зростання» з написами неіснуючою мовою;

Грубо сліплені у фотошопі макети закордонних паспортів із кумедними помилками на кшталт «Ukraine paesport».

Цікаво, що на цих же ресурсах автори намагаються виправдати Матюху щодо чуток про наявність у нього російського громадянства. Вони зазначають, що фото російського паспорта в мережі — це «просто підробка у Photoshop». Утім, створення Матюхою компанії Renaissance Capital (назва повністю збігається з відомим російським інвестбанком) та володіння торговою маркою «Матрьошка» змушують експертів сумніватися в його виключно проєвропейських поглядах.

Мрія про курячу імперію наразилася на жорсткі протести європейців

Головна тема, довкола якої будується весь цей закордонний піар — це амбітний проєкт будівництва мега-птахофабрики поблизу хорватського міста Сисак. Матюха створив фірму Premium Chicken Company і пообіцяв вкласти 600 мільйонів євро, щоб виробляти 150 тисяч тонн курятини на рік. Сайти-«клони» в один голос кричать, що бізнесмен прагне побудувати «соціально відповідальний бізнес за євростандартами» та привезти в Хорватію «передовий український агродосвід».

Проте є один нюанс: жодного стосунку до сільського господарства Матюха ніколи не мав. Його профіль — гральний бізнес, який викачує гроші з кишень людей.



Хорвати швидко розкусили справжню суть речей і не оцінили таких інвестицій. Мешканці Сисака та навколишніх селищ об'єдналися у громадянську ініціативу «Сісачани не хочуть бути сміттєвими людьми» та оголосили про збір на великий протест у Загребі. Хорватська активістка Снєжана Сужнєвич Ваго зазначає, що думку людей повністю проігнорували, а сам проєкт не відповідає містобудівній документації міста і є фактично нереалізовним.





Кримінальне досьє ДБР: як Favbet виводив мільйони через «дропів» та фіктивні фірми

Поки в Хорватії малюють красиві картинки, в Україні ДБР активно веде розслідування у кримінальному провадженні № 72022000400000003. Справа, яка раніше безрезультатно лежала в БЕБ (що пов'язували з можливим «кришуванням» грального бізнесу експосадовцем БЕБ Віталієм Гагачем), після переходу до ДБР отримала потужний поштовх. Слідчі вже домоглися арешту рахунків Ровшана Тагієва — фактичного власника компанії «Даймонд Пей», яка, за даними слідства, допомагала компаніям Матюхи («Фавбет» та «Казино.ЮА») уникати сплати мільйонних податків.





Схема виявилася масштабно цинічною. Ліцензійні оператори мають сплачувати значні податки на прибуток, військовий збір та податок на валовий ігровий дохід (GGR). Замість цього використовувалася мережа банківських карток, оформлених на звичайних, часто соціально незахищених громадян (так званих «дропів»). На їхні акаунти зараховувалися фіктивні виграші, створювалася видимість сплати податків, а потім ці гроші переводилися в готівку або криптовалюту через P2P-операції, що дозволяло штучно занижувати прибутки гральних закладів.

Слідчі ДБР оприлюднили конкретні вражаючі приклади:

418 мільйонів гривень компанія «Фавбет» перерахувала на користь 1110 фізосіб та ФОПів за нібито надані послуги, які насправді ніхто не виконував.

компанія «Фавбет» перерахувала на користь 1110 фізосіб та ФОПів за нібито надані послуги, які насправді ніхто не виконував. 55,6 мільйона гривень було злито на рахунки страхової компанії «Глобаліс Іншуренс Солюшенс» за фіктивними договорами страхування ризиків. Національний банк України вже відкликав ліцензію у цієї страхової за порушення закону.

було злито на рахунки страхової компанії «Глобаліс Іншуренс Солюшенс» за фіктивними договорами страхування ризиків. Національний банк України вже відкликав ліцензію у цієї страхової за порушення закону. 200 мільйонів гривень наприкінці 2024 року «Фавбет» перерахував фірмі «Дев Фор Дей» за «аналітичні послуги». Як з'ясувалося, ця компанія була оформлена на підставну особу — звичайного торговця зерном із Дніпра, який був там єдиним співробітником.

Фінал брудної гри: Матюха на порозі підозри

Усі ці викриті факти повністю спростовують красиві казки про «величезні послуги для українського народу». Замість підтримки держави в часи війни, ресурси виводилися через тіньові капітали.

Наразі Favbet опинився під жорстким прицілом правоохоронців, а його діяльність в Україні фактично заблокована. За інформацією з джерел у правоохоронних органах, найближчим часом існує стовідсоткова ймовірність того, що Андрій Матюха, який зараз переховується в Хорватії, отримає офіційну підозру від ДБР, а роботу його гральної імперії буде остаточно припинено. Тоді виправдовуватися перед європейськими судами та хорватськими екологами за допомогою штучного інтелекту йому вже не вдасться.